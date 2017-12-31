Два екатеринбургских ресторана номинированы на «Пальмовую ветвь»

12:21 | 4.01.2018

Два заведения Екатеринбурга поборются за «Пальмовую ветвь» в сфере ресторанного бизнеса. Это бистро уральской кухни «Замес» и «Капчо Бар».



Как сообщается на сайте конкурса, екатеринбургские заведения вошли в топ-80 новых оригинальных ресторанных концепций 2017 года, победитель станет известен 23 апреля 2018 года. За «Пальмовую ветвь» борются рестораны Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции, Украины и России.



Премию вручает авторитетная европейская ассоциация The Leaders Club International. Всего в конкурсе 8 номинаций: Smart Casual, Новый взгляд на традицию, «Наше море», «Дым с огнем», «Только вино», «Закусочная 2.0», «Мультиформат», «Глобально локальные».





Фото: afisha.ru