Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2018 года

11:51 | 4.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 03.01.2018г. до 08:00 04.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 85 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 59 преступных деяний. Из них: 2 убийства, 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе 3 квартирные и 2 угона, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 5 – хранение и 5 – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых пострадало 5 человек, один погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 32 мероприятия, в которых приняли участие 21326 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 177 сотрудников полиции, 112 сотрудников ЧОО, 6 членов ДНД, 90 сотрудников КРС и 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области