Сотрудники ГИБДД проверяют автобусы, перевозящие детей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проводится рейд госинспекторов технического надзора ГИБДД, проверяется транспорт, перевозящий детей. Мероприятия проходят у мест массового пребывания школьников: театров, ледовых городков, цирка, аквапарка.«По основным требованиям по организации перевозок детей каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». При выезде на линию к месту посадки детей- пассажиров, водитель должен лично проверить состояние автобуса, так как на счету детская безопасность», - рассказал старший госинспектор технического надзора ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу капитан полиции Ренат Вахитов.Всего за время рейда было выявлено два нарушения. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении.Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга