ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 3 января 2018 года

11:24 | 4.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 3 января произошло шесть ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 5 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 04:00 на подъездной автодороге идущей от трассы М-5 «Урал» к Екатеринбургу, водитель автомашины Лексус RX 270 – женщина, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Челябинска, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомашины и допустила наезд на стоящую на правой обочине автомашину МАЗ 53362. В результате ДТП водитель автомашины Лексус RX 270 от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.



В 10:56 в Екатеринбурге на улице Титова 28, водитель трамвая, двигаясь по ул. Титова со стороны ул. Военная в сторону ул. Братская, при начале движения от остановки допустила падение пассажира из салона трамвая с последующим наездом на него. В результате ДТП мужчина 1976 г.р. получил травму в виде травматической ампутации левой стопы и был госпитализирован в ГКБ №24.



В 17:50 в Екатеринбурге на 6 км Дублера Сибирского тракта, водитель автобуса Киа Гранбирд, маршрута №593, Сухой Лог - Екатеринбург, двигаясь по Дублеру Сибирского тракта со стороны 40 лет ВЛКСМ в сторону ЕКАД, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автобуса. В результате ДТП неустановленный пешеход, мужчина в возрасте примерно 30 лет, получил травмы в виде открытого перелома основания черепа. Мужчина госпитализирован в ГКБ № 36.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 75;

Выезд на полосу встречного движения — 23;

Непредоставление преимущества пешеходам — 178;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 36;

Детские удерживающие устройства — 131;

Ремни безопасности — 720.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.