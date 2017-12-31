В преддверии Рождества сотрудники МЧС проверяют храмы в Свердловской области

11:22 | 4.01.2018

Перед Рождеством сотрудники МЧС проверяют безопасность храмов в Свердловской области.



«Во всех храмах Свердловской области проводятся профилактические инструктажи с настоятелями и прихожанами. Также проверяются наличие первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных выходов, которые должны быть свободны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, состояние электропроводки и электрооборудования», - рассказал заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов.



Так, инспектор государственного пожарного надзора Антон Сураев побывал в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, где провел профилактическую беседу со священнослужителями и прихожанами. Также служители собора попробовали свои силы на практике и потушили условный пожар с помощью огнетушителя.



«Подготовке служителей храмов к действиям при ЧС мы уделяем особое внимание, главное в такой ситуации не допустить паники и помочь прихожанам безопасно покинуть опасную зону», - сказал Антон Сураев.



Отмечается, что проверки храмов продлятся вплоть до 6 января, а в рождественскую ночь на богослужениях будут дежурить сотрудники МЧС.