Более двух лет дали свердловчанину за кражу мобильного телефона

18:01 | 3.01.2018

В Богдановиче на два года и один месяц в колонии общего режима осудили местного 19-летнего жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 21 октября он украл мобильный телефон у знакомого, который уснул после совместного распития алкоголя.



Уточняется, что наказание в виде реального лишения свободы связано с тем фактом, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление — в прошлый раз его приговорили к исправительным работам.