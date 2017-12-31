В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в новогоднюю ночь 36-летнего мужчины

16:55 | 3.01.2018

В лесу в районе Полевского тракта обнаружен труп 36-летнего Федора Пономарева, который пропал в новогоднюю ночь.



У екатеринбуржца была большая семья – жена и четверо детей. Он работал актером и художественным руководителем детского гастрольного театра «Явь».



Как сообщает «Комсомольская правда», ночью 1 января мужчина пошел укладывать дочь спать и пропал.



Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства случившегося, организована доследственная проверка.





Фото: соцсети