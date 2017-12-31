Рубрика: Новости дня
16:18 | 3.01.2018
Убийство в Серове могло стать двойным
Мужчина на почве личных неприязненных отношений убил одну женщину и попытался убить вторую. Однако по независящим от него обстоятельствам вторая жертва осталась жива и была госпитализирована в реанимацию Серовской городской больницы.
Как рассказали газете «Глобус» в Серовском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России, подозреваемый в совершении преступления задержан, завтра Серовский районный суд будет избирать мужчине меру пресечения. Сейчас следствие выясняет все детали случившегося. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
«Задержанный пока не дает показаний. Следствие продолжается», — сказал изданию Александр Базуев, руководитель Серовского межрайонного отдела СКР.
Фото: zanoza-news.com
© «Вечерние Ведомости»
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