Убийство в Серове могло стать двойным

16:18 | 3.01.2018

Как сообщает издание «Глобус», в ночь на 3 января в Серове, в одной из квартир на улице Победы, 26, разыгралась трагедия.



Мужчина на почве личных неприязненных отношений убил одну женщину и попытался убить вторую. Однако по независящим от него обстоятельствам вторая жертва осталась жива и была госпитализирована в реанимацию Серовской городской больницы.



Как рассказали газете «Глобус» в Серовском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России, подозреваемый в совершении преступления задержан, завтра Серовский районный суд будет избирать мужчине меру пресечения. Сейчас следствие выясняет все детали случившегося. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



«Задержанный пока не дает показаний. Следствие продолжается», — сказал изданию Александр Базуев, руководитель Серовского межрайонного отдела СКР.



Фото: zanoza-news.com