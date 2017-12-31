Конкурс «Рождественский букет» пройдет в Нижнем Тагиле

15:36 | 3.01.2018

Конкурс на лучший рождественский букет пройдет в Нижнем Тагиле. Организатором мероприятия выступила настоятельница Скорбященского женского монастыря игуменья Мария. Она также является членом Общественной палаты Нижнего Тагила, сообщает издание TagilCity.ru



К участию в творческом конкурсе приглашают всех жителей Нижнего Тагила. Творческие работы нужно выполнить из ветвей любых деревьев, проявив при этом фантазию и украсив композицию декоративными элементами: фольгой, тканью, ватой, бумагой и другими материалами. Рождественский букет должен находиться на подставке, а что это будет — ваза или корзина, — выбирать участнику. Обязательным условием является использование в работе рождественской атрибутики (ангелы, свечи, вертеп, Вифлеемская звезда).



Работы для участия в конкурсе принимаются до 5 января в Скорбященском монастыре по адресу Красногвардейская, 55.



После подведения итогов, которое состоится в Рождественскую ночь, лучшие букеты станут частью праздничного оформления храма. Кроме официального подведения итогов конкурса, пройдёт голосование среди жителей города, победитель народного голосования получит приз зрительских симпатий, пишет TagilCity.ru.