Рубрика: Новости дня
15:31 | 3.01.2018
В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли пятерых человек
По автолестнице спасли двух человек, еще троих вывели по лестничным маршам с помощью маски-самоспасателя. Всего из дома эвакуировали 12 человек.
Фото: jr1.ru
© «Вечерние Ведомости»
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03.01.2018
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