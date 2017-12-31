В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли пятерых человек

15:31 | 3.01.2018

Накануне вечером в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Юности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огнем повреждены стены и домашнее имущество в трех квартирах, расположенных на пятом этаже. Площадь пожара составила 16 кв. метров.



По автолестнице спасли двух человек, еще троих вывели по лестничным маршам с помощью маски-самоспасателя. Всего из дома эвакуировали 12 человек.





Фото: jr1.ru