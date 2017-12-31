Знаковая встреча «Автомобилист» — «Локомотив» в прямом эфире ОТВ сегодня

Сегодня, в 17:00, на льду КРК «Уралец» пройдёт первый в 2018 году матч «Автомобилиста», продолжающий домашнюю серию игр. Екатеринбургская команда встречается с ярославским «Локомотивом».Напомним, в конце прошедшего года «Автомобилист» провёл две результативные встречи с питерским СКА и московским «Динамо», после чего возглавил Восточную конференцию и вышел на четвёртую строчку турнирной таблицы КХЛ.В играх с «Локомотивом» екатеринбуржцы побеждали только в 2011 году, поэтому сегодняшняя встреча является крайне важной и знаковой для «шоферов» с точки зрения перелома этой проигрышной в играх с ярославцами статистики.За ходом игры «Автомобилиста» с «Локомотивом» можно будет наблюдать в прямом эфире «Областного телевидения» и на сайте телекомпании. Начало трансляции в 17:00.