ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 2 января 2018 года

13:29 | 3.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 2 января произошло три ДТП с пострадавшими, 1 человек погиб, ещё 3 получили травмы различной степени тяжести.



Так, в 12:30 в посёлке Верх-Нейвинский, на улице Нагорной, 13-летний ребёнок, катясь со спуска на «ледянке», выехал на проезжую часть дороги перед близко двигающимся квадроциклом АТV-500, водитель которого также нарушил ПДД, т. к. не имеет права управления транспортным средством категории «А». В результате ДТП ребенок получил травму в виде перелома ноги.



В 21:10 на ВИЗ-бульваре в городе Екатеринбурге водитель автобуса НефАЗ-5299-0000040-51 при резком торможении допустил падение пассажира в салоне автобуса. В результате ДТП женщина 1943 г. р. — пассажир автобуса — получила травму в виде сотрясения головного мозга.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 88;

Выезд на полосу встречного движения — 21;

Непредоставление преимущества пешеходам — 117;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 32;

Детские удерживающие устройства — 141;

Ремни безопасности — 641.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.