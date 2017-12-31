В ДТП на Челябинском тракте погибла женщина — водитель Lexus

Сегодня, около 4 часов утра, на Челябинском тракте, на выезде из Екатеринбурга, произошло ДТП: автомобиль Lexus, двигавшийся со стороны улицы Димитрова по направлению к ЕКАД, врезался в стоящий на обочине грузовик МАЗ.За рулем Lexus находилась 39-летняя женщина с 20-летним стажем вождения. Она погибла на месте происшествия.По предварительной информации, Lexus двигался со скоростью более 200 км в час.Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу