«Полицейский Дед Мороз» поздравил ребятишек в Краснотурьинске

13:05 | 3.01.2018

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» в гостях у сотрудников ОВД Краснотурьинска побывало более 40 ребятишек из многодетных семей и семей участников боевых действий и ветеранов.



Ребят с Новым годом поздравили не только сотрудники полиции, но и представители общественности. Полицейские и ветераны межмуниципального отдела переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.



Члены Совета ветеранов совместно с полицейскими и Общественным советом при МО МВД России «Краснотурьинский» приготовили для маленьких гостей новогоднее представление, в котором звучали шутки и песни. Особенно понравилось гостям разгадывать загадки. Ребята с интересом следили за приключением новогодних персонажей.



В завершение праздничного мероприятия стражи правопорядка подарили всем своё новогоднее поздравление и сладкие подарки.



Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»