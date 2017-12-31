Рубрика: Новости дня
13:00 | 3.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 67преступных деяний. Из них: 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, 24 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, все хранения.
За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.
За минувшие сутки на территории области проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 15300 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 111 сотрудников полиции, 51 сотрудник частных охранных предприятий и 4 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:05 | 3.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» поздравил ребятишек в Краснотурьинске
13:00 | 3.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2018 года
12:51 | 3.01.2018
В Свердловской области забраковали почти треть новогодних сладких подарков для детей
12:51 | 3.01.2018
В Свердловском ГУП «Газовые сети» меняется руководство
21:36 | 2.01.2018
3 января Солнце будет максимально близко к Земле
20:23 | 2.01.2018
Утверждена стоимость льготного питания в школах Екатеринбурга
19:23 | 2.01.2018
В Невьянском районе 13-летний подросток попал под квадроцикл
15:50 | 2.01.2018
Возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Усть-Черной ребенка и двух женщин
15:48 | 2.01.2018
В Краснокамском районе полицейский Дед Мороз вручил детям подарки
15:35 | 2.01.2018
В Екатеринбурге нашли родственников потерявшейся бабушки
14:21 | 2.01.2018
За два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, в Екатеринбурге задержали 13 пьяных за рулём
13:46 | 2.01.2018
В Екатеринбурге ищут родственников потерявшей память женщины
13:28 | 2.01.2018
Екатеринбуржец Сергей Корякин улетает на очередной «Дакар»
12:55 | 2.01.2018
В Серове на главной площади появился вертеп
12:43 | 2.01.2018
Ещё один дом сгорел в Свердловской области сегодня
11:57 | 2.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 января 2018 года
11:46 | 2.01.2018
Утром в Свердловской области загорелись частный дом и квартира
11:32 | 2.01.2018
Ночью на Урале загорелось три автомобиля
21:17 | 1.01.2018
Юрий Куклачёв провёл встречу с несовершеннолетними преступниками
20:13 | 1.01.2018
В ночь с 1 на 2 января на Урале можно наблюдать Суперлуние
17:34 | 1.01.2018
Ещё один новогодний пожар в Свердловской области, теперь в Реже
17:29 | 1.01.2018
В ИК-16 в Краснотурьинске подвели итоги конкурса «Лучший бригадир»
15:31 | 1.01.2018
Более пяти тысяч екатеринбуржцев выбрали местом встречи Нового года главную ёлку города
14:33 | 1.01.2018
После празднования Нового года в Екатеринбурге подорожало такси
14:32 | 1.01.2018
В новогоднюю ночь на Урале произошло два ДТП с пострадавшими
13:47 | 1.01.2018
У сотни екатеринбуржцев новый год начался с пробежки вокруг Городского пруда вместе с мэром
13:17 | 1.01.2018
Дед Мороз поздравил осужденных в колонии Невьянска
12:49 | 1.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» в Ревде
12:40 | 1.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 декабря 2017 года
12:32 | 1.01.2018
Опохмелиться алкогольными энергетиками после новогодней ночи в Екатеринбурге не получится, впрочем как и по всей стране
12:08 | 1.01.2018
В Нижнем Тагиле зажгли новогоднюю «автоёлку»
12:06 | 1.01.2018
Бензовоз с 32 тоннами топлива сгорел под Краснотурьинском за несколько часов до Нового года
20:45 | 31.12.2017
К Рождеству екатеринбуржцам следует ожидать похолодания
16:21 | 31.12.2017
Бригады ЦВО Свердловской области получили новую технику накануне новогодних праздников
15:43 | 31.12.2017
В Прикамье развивается промышленная кооперация
15:41 | 31.12.2017
В Перми пройдет состязание театров огня
13:43 | 31.12.2017
В Екатеринбурге автомобилисты выстроили машины в форме огромной елки
13:20 | 31.12.2017
В Свердловской области невыездные неплательщики смогут погасить долги прямо в аэропорту
11:36 | 31.12.2017
Водитель легковушки протаранил трамвай и сбежал с места происшествия