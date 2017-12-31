Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2018 года

13:00 | 3.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.01.2018г. до 08:00 03.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 89 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 67преступных деяний. Из них: 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, 24 кражи чужого имущества, в том числе 1 квартирная, 5 фактов незаконного оборота наркотиков, все хранения.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 15300 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 111 сотрудников полиции, 51 сотрудник частных охранных предприятий и 4 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области