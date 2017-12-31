В Свердловской области забраковали почти треть новогодних сладких подарков для детей

12:51 | 3.01.2018

В ноябре-декабре 2017 года сотрудники Роспотребнадзора проверили организации, которые занимаются продажей сладких новогодних подарков для детей в Свердловской области.



Всего было проинспектировано около 2,5 тысяч таких подарков, 700 из них реализовывались с нарушением, в том числе с отсутствием необходимой документации. На 15 объектах выявлены нарушения санитарного законодательства и прав потребителей.



В результате сотрудники Роспотребнадзора составили 17 протоколов об административных правонарушениях с выплатой штрафов на общую сумму 116,5 тыс. рублей.





Фото: fotosbornik.ru