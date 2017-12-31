Рубрика: Новости дня
20:23 | 2.01.2018
Утверждена стоимость льготного питания в школах Екатеринбурга
Для учеников младшей школы стоимость льготного питания составит 65 рублей 80 копеек, а для средних и старших классов — 76 рублей. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность двухразового питания. Для младших классов для этого будет выделено 164 рубля 50 копеек, для средних и старших — 190 рублей.
Напоминаем, что для получения льготного питания нуждающимся необходимо предоставить заявление от родителей, справку о праве на бесплатное питание от управления социальной защиты населения и приказ директора образовательного учреждения.
Фото: fedpress.ru
Никита Пинжаков © «Вечерние Ведомости»
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