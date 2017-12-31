Утверждена стоимость льготного питания в школах Екатеринбурга

20:23 | 2.01.2018

Сегодня глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об организации школьного питания во втором учебном полугодии. Как сообщает пресс-служба мэрии, повышения цен ожидать не приходится.



Для учеников младшей школы стоимость льготного питания составит 65 рублей 80 копеек, а для средних и старших классов — 76 рублей. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность двухразового питания. Для младших классов для этого будет выделено 164 рубля 50 копеек, для средних и старших — 190 рублей.



Напоминаем, что для получения льготного питания нуждающимся необходимо предоставить заявление от родителей, справку о праве на бесплатное питание от управления социальной защиты населения и приказ директора образовательного учреждения.



Фото: fedpress.ru