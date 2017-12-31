В Невьянском районе 13-летний подросток попал под квадроцикл

19:23 | 2.01.2018

Сегодня днём в посёлке Верх-Нейвинский, катаясь с горки, 13-летний подросток попал под проезжающий квадроцикл. Инцидент произошёл около дома 17 на улице Нагорной.



Ребёнок получил перелом ноги и был быстро госпитализирован. Как сообщают в ГИБДД, он съехал с горки на ледянке прямо на проезжую часть, по которой двигался квадроцикл. Водитель не успел отреагировать на ситуацию. Прав на управление квадроциклом у водителя не было.



После инцидента полицейские тут же вызвали рабочих, чтобы исключить повторение подобной ситуации.



В ГИБДД также напомнили, что об опасных горках, скатах и наледях, с которых можно съехать на проезжую часть, необходимо сообщать по телефону дежурной части 8 (343) 269-77-00.



Фото: sarana-edu.ru