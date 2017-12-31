Грабители из Нижнего Тагила попались, обронив на месте преступления военный билет

17:56 | 2.01.2018

Двое молодых людей родом из Карпинска в новогодние праздники ограбили несколько тагильчан. Они находили в интернете предложения о продаже смартфонов, договаривались о встрече, а на месте расплачивались «билетами банка приколов» или попросту избивали продавца и забирали телефон.



Таким образом двое 19-летних грабителей отняли смартфон у 22-летнего тагильчанина. Встретившись с ним 30 декабря, они избили его сразу после получения гаджета и скрылись в неизвестном направлении. По счастливой случайности, один из правонарушителей обронил свой военный билет.



В ходе расследования полицейские выяснили ещё несколько случаев грабежа. Сейчас украденные смартфоны вернули владельцам, а по факту грабежа, совершенного группой лиц, было возбуждено уголовное дело. Грабителям может грозить до 7 лет колонии.



Фото: big-rostov.ru