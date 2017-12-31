Среди лучших: три гола ХК «Автомобилист» вошли в топ-10 КХЛ по итогам недели

16:28 | 2.01.2018

По итогам игровой недели, три гола, реализованные ХК «Автомобилист», попали в десятку лучших КХЛ. При этом наши спортсмены заняли сразу две первые строчки рейтинга.



На восьмом месте оказалась атака Виталия Попова и Андрея Обидина в матче с московским «Динамо». Вторую строчку рейтинга занял гол в матче против СКА Анатолия Голышева и Евгения Чесалина. Лучшим же признали одиночный выход Анатолия Голышева в уже упомянутом матче против «Динамо».



Видеоподборку моментов можно найти на официальном сайте КХЛ.



Фото: eanews.ru