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Рубрика: Новости дня


15:35 | 2.01.2018

В Екатеринбурге нашли родственников потерявшейся бабушки

Сегодня утром активисты поискового отряда «Лиза Алерт» объявили поиск родственников пожилой женщины, страдающей потерей памяти.

К настоящему времени родственники найдены. Быстро найти сына бабушки удалось благодаря соцсетям.

«Родственников пожилой женщины удалось обнаружить через социальную сеть «ВКонтакте», — рассказала Светлана Астапова, информационный координатор поискового отряда «Лиза Алерт».

«Я связалась с ее сыном Тимофеем — сейчас он за городом, но к вечеру вернется и заберет бабушку из больницы. Он сказал, что заберет бабушку к себе жить и больше не оставит одну», — дополнила Светлана.

Фото: vk.com/lizaalertekb

© «Вечерние Ведомости»

 


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