В Екатеринбурге нашли родственников потерявшейся бабушки

15:35 | 2.01.2018

Сегодня утром активисты поискового отряда «Лиза Алерт» объявили поиск родственников пожилой женщины, страдающей потерей памяти.



К настоящему времени родственники найдены. Быстро найти сына бабушки удалось благодаря соцсетям.



«Родственников пожилой женщины удалось обнаружить через социальную сеть «ВКонтакте», — рассказала Светлана Астапова, информационный координатор поискового отряда «Лиза Алерт».



«Я связалась с ее сыном Тимофеем — сейчас он за городом, но к вечеру вернется и заберет бабушку из больницы. Он сказал, что заберет бабушку к себе жить и больше не оставит одну», — дополнила Светлана.



Фото: vk.com/lizaalertekb