Свалки из «живых» деревьев устраивают торговцы новогодними елями в Екатеринбурге

Торговля натуральными елями и соснами в Екатеринбурге закончилась, торговцы живым деревом устроили свалки из непроданного товара.Неравнодушные жители города высказывают своё возмущение этим явлением в соцсетях и СМИ.«Как-то неприятно смотреть на это. Могли бы людям раздать накануне бесплатно, наверняка нашлись бы желающие! Или утилизировать в зоопарк на корм животным. Точно знаю на 100 %, что принимают. Мы подошли к елочкам — все они свежие, упакованы в сетку, валяются кучами. Жаль деревья: росли много лет, а кто-то срубил и выбросил», — рассказала жительница Уралмаша по имени Ирина агентству «ЕАН». Брошенные деревья она увидела вечером 31 декабря в районе дома № 75 на проспекте Космонавтов. Женщина высказывает предположение, что это могут быть новогодние деревья, которые продавались около ТЦ «Белка-Маркет». По ее словам, елки до сих пор лежат на том же месте.«Сегодня утром видела совершенно такую же картину на Егоршинском подходе. Куча сваленных возле дороги ёлок и сосен. Ужасно неприятная картина», — сообщила порталу Е1 ещё одна екатеринбурженка.Похожую картину можно наблюдать и в других районах города. Выброшенные елки и сосны замечены недалеко от рынка на улице Заводской. Своя ёлочная свалка имеется на Ботанике. Перечислять можно долго.А тем временем, как сообщили агентству «ЕАН» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, непроданные новогодние деревья действительно востребованы в екатеринбургском зоопарке. Там же примут деревья, отстоявшие праздники дома, главное, чтобы они не были пересушенными.Чиновники городской администрации пообещали «ЕАН», что с нерадивыми торговцами новогодними деревьями будут разбираться после каникул. Хочется верить, что разберутся.Фото: eanews.ru; e1.ru