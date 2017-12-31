В Екатеринбурге ищут родственников потерявшей память женщины

13:46 | 2.01.2018

По сообщению активистов поискового отряда «Лиза Алерт», пожилая женщина, судя по всему имеющая серьезные проблемы с памятью, была обнаружена накануне на одной из улиц Екатеринбурга в Юго-Западном микрорайоне.



Волонтеры отряда говорят, что бабушка представляется как Статных Зоя Михайловна. Она не помнит, откуда она. Может быть, из Екатеринбурга, а может, и нет. Женщина лишь вспоминает, что у неё есть сын Тимофей.



Всех, кто опознал женщину, просят звонить по телефонам 02, 102 или +7 800 700 54 52.



Фото: vk.com/lizaalertekb