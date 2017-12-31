Екатеринбуржец Сергей Корякин улетает на очередной «Дакар»

13:28 | 2.01.2018

Екатеринбуржец Сергей Корякин, ставший первым российским гонщиком в истории ралли «Дакар», выигравшим гонку в зачёте «Квадроциклы», улетает сегодня в Латинскую Америку.



Именно там, в Перу, в предстоящую субботу, 6 января, берёт старт очередной ралли-рейд «Дакар». Гонщикам, в том числе и Сергею, предстоит преодолеть 8276 километров тяжелейшей трассы по Перу, Боливии и Аргентине. Финиш гонки состоится через 14 дней в Аргентине.



Отметим, что в этой гонке Сергей будет принимать участие на специально подготовленном квадроцикле, который облегчили на 220 килограммов, кроме того, у машины было модернизировано шасси.



Пожелаем Сергею удачи, надёжности техники и, самое главное, победы!



Фото: russiansnag.ru