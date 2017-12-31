В Серове на главной площади появился вертеп

12:55 | 2.01.2018

На главной площади Серова у Преображенского храма установили вертеп, в котором воспроизводятся сцены Рождества Христова. Рождественский вертеп, олицетворяющий пещеру, в которой, по мнению христиан, родился Иисус Христос, уже несколько лет радует горожан в Рождество.



По словам настоятеля Преображенского храма отца Сергия, вертеп построен с помощью Серовского завода ферросплавов.



Фото: radio-serov.ru