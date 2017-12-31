Ещё один дом сгорел в Свердловской области сегодня

12:43 | 2.01.2018

Не успели мы написать о двух случаях пожаров в Свердловской области сегодня утром, как из пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области пришло сообщение о ещё одном пожаре.



В посёлке Двуреченск Сысертского городского округа на улице Димитрова сгорел частный жилой дом с надворными постройками.



И хотя сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 02:32 ночи, а открытое горение было ликвидировано в 02:55, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились только в 11:55.



В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 4 человека личного состава.



И в этом случае к счастью обошлось без жертв.



Редакция Вечерних Ведомостей присоединяется к обращению сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области:



Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправной электропроводки и электроприборов. Не используйте неисправное печное отопление. Ограничьте доступ детей к источникам огня. Соблюдайте меры предосторожности при использовании пиротехники!



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области