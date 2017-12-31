Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 января 2018 года

11:57 | 2.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.01.2018г. до 08:00 02.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 90 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 65 преступных деяний. Из них: 10 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 2 мошенничества, 12 краж чужого имущества, 3 угона автотранспорта, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 9 ДТП, в которых пострадало 6 человек, 4 погибло.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 8000 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 9 сотрудников полиции, 22 – частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области