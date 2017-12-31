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Рубрика: Новости дня


11:46 | 2.01.2018

Утром в Свердловской области загорелись частный дом и квартира

Череда «новогодних» пожаров продолжается. Рано утром 2 января загорелась квартира на 2-ом этаже 6-этажного жилого дома на улице Каржавина в городе Североуральске.

Сообщение о возгорании поступило в 05:35. К месту происшествия выехало 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы 16 жильцов дома в том числе 5 человек с помощью автолестницы.

К счастью в пожаре пострадало лишь домашнее имущество на площади 10 кв.м., среди жителей дома жертв и пострадавших нет. 05:48 было ликвидировано открытое горение, а 06:25 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ещё один пожар за сегодняшнее утро произошёл. в посёлке Гагарский Белоярского городского округа на улице Садовой, сообщение о пожаре поступило 07:37.

Здесь загорелся частный жилой дом, в результате пожара повреждена наружная обшивка стены здания.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава. К 07:48 открытое горение было ликвидировано, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:06.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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