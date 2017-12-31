Юрий Куклачёв провёл встречу с несовершеннолетними преступниками

21:17 | 1.01.2018

В Кировградскую колонию в Свердловской области приехал директор Театра кошек Юрий Куклачёв. Здесь он уже не первый год проводит встречу с осужденными подростками. В её рамках он рассказывает ребятам о своём прошлом, как он шёл к цели и добивался её, мотивируя ребят тоже ставить себе конкретные цели в жизни.



Помимо возможности пообщаться с артистом, осужденным также вручили в подарок псалмы, провели уроки жонглирования, а также посмотрели видеозаписи его старых выступлений.



Фото: vsluh.ru