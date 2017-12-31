В ночь с 1 на 2 января на Урале можно наблюдать Суперлуние

20:13 | 1.01.2018

В ночь с первого на второе января уральцы могут увидеть самую большую Луну за 2018 год. Наш спутник приблизится к Земле на свою минимальную дистанцию — 356 565 километров. Произойдёт это в 02:56 по местному времени.



Явление называется Суперлуние. При этом уже через 4,5 часа наступит полнолуние. Разница в размере невооружённым глазом заметна несильно — она составит всего 8 %. Яркость повысится на 13 %.



Следующее Суперлуние произойдёт 31 января. Одновременно с ним ожидается полное затмение.



Кадр из х/ф «Брюс Всемогущий»