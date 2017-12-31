Рубрика: Новости дня
20:13 | 1.01.2018
В ночь с 1 на 2 января на Урале можно наблюдать Суперлуние
Явление называется Суперлуние. При этом уже через 4,5 часа наступит полнолуние. Разница в размере невооружённым глазом заметна несильно — она составит всего 8 %. Яркость повысится на 13 %.
Следующее Суперлуние произойдёт 31 января. Одновременно с ним ожидается полное затмение.
Кадр из х/ф «Брюс Всемогущий»
Никита Пинжаков © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
01.01.2018
21:17 | 1.01.2018
Юрий Куклачёв провёл встречу с несовершеннолетними преступниками
20:13 | 1.01.2018
В ночь с 1 на 2 января на Урале можно наблюдать Суперлуние
17:34 | 1.01.2018
Ещё один новогодний пожар в Свердловской области, теперь в Реже
17:29 | 1.01.2018
В ИК-16 в Краснотурьинске подвели итоги конкурса «Лучший бригадир»
15:31 | 1.01.2018
Более пяти тысяч екатеринбуржцев выбрали местом встречи Нового года главную ёлку города
14:33 | 1.01.2018
После празднования Нового года в Екатеринбурге подорожало такси
14:32 | 1.01.2018
В новогоднюю ночь на Урале произошло два ДТП с пострадавшими
13:47 | 1.01.2018
У сотни екатеринбуржцев новый год начался с пробежки вокруг Городского пруда вместе с мэром
13:17 | 1.01.2018
Дед Мороз поздравил осужденных в колонии Невьянска
12:49 | 1.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» в Ревде
12:40 | 1.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 декабря 2017 года
12:32 | 1.01.2018
Опохмелиться алкогольными энергетиками после новогодней ночи в Екатеринбурге не получится, впрочем как и по всей стране
12:08 | 1.01.2018
В Нижнем Тагиле зажгли новогоднюю «автоёлку»
12:06 | 1.01.2018
Бензовоз с 32 тоннами топлива сгорел под Краснотурьинском за несколько часов до Нового года
20:45 | 31.12.2017
К Рождеству екатеринбуржцам следует ожидать похолодания
16:21 | 31.12.2017
Бригады ЦВО Свердловской области получили новую технику накануне новогодних праздников
15:43 | 31.12.2017
В Прикамье развивается промышленная кооперация
15:41 | 31.12.2017
В Перми пройдет состязание театров огня
13:43 | 31.12.2017
В Екатеринбурге автомобилисты выстроили машины в форме огромной елки
13:20 | 31.12.2017
В Свердловской области невыездные неплательщики смогут погасить долги прямо в аэропорту
11:36 | 31.12.2017
Водитель легковушки протаранил трамвай и сбежал с места происшествия
10:57 | 31.12.2017
Сотрудники ГИБДД задержали депутата гордумы Алапаевска за рулем в нетрезвом состоянии
10:54 | 31.12.2017
ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»
10:36 | 31.12.2017
В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ
21:29 | 30.12.2017
Деды Морозы бывают голые и в «портачках»
19:28 | 30.12.2017
Цитаты про Путина на чайнике для Навального
17:41 | 30.12.2017
В Екатеринбурге минёры снова взялись за своё. Эвакуация прошла в крупнейших торговых центрах
17:07 | 30.12.2017
Минувшей ночью туман в Асбесте перемешался с дымом пожара
16:40 | 30.12.2017
Подвал жилого дома в Екатеринбурге превратился в бассейн с кипятком
14:06 | 30.12.2017
«Полицейский Дед Мороз» в Первоуральске
13:53 | 30.12.2017
В Екатеринбурге кальян до кладбища довести может
13:26 | 30.12.2017
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 декабря 2017 года
13:21 | 30.12.2017
В Свердловской области открывают первые ледовые переправы
13:15 | 30.12.2017
Глава администрации Екатеринбурга подписал постановление об объединении участков школ
12:29 | 30.12.2017
В Екатеринбурге ночью на перекрестке Гагарина и Педагогической столкнулись две иномарки
12:16 | 30.12.2017
Скончался исследователь истории Екатеринбурга Сергей Погодин
11:47 | 30.12.2017
В новогодние каникулы пермякам готовы оказать медицинскую помощь в поликлиниках и на дому
11:46 | 30.12.2017
В Березниках впервые провели эндоскопические операции у детей
11:23 | 30.12.2017
В Кунгуре прошел детский творческий конкурс «Безопасные каникулы»
11:21 | 30.12.2017
Стоматологические поликлиники Перми будут работать в праздники
11:09 | 30.12.2017
В Екатеринбурге туман и теплая погода
21:31 | 29.12.2017
В Камышлове местный застройщик вновь оказался на скамье подсудимых
21:08 | 29.12.2017
Ветераны Южного Урала бесплатно поедут в санаторий