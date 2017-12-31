В ИК-16 в Краснотурьинске подвели итоги конкурса «Лучший бригадир»

17:29 | 1.01.2018

Заключенных женской исправительной колонии Краснотурьинска наградили за труд в швейном цехе в течение года. В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщают, что в канун Нового года в ИК-16 подвели итоги конкурса «Лучший бригадир».



Переходящий вымпел конкурса получила швейная бригада № 2, которой вручили вкусный подарок — жареного гуся и молочного поросенка. Руководство учреждения отметило, что за 2017 год выросли объемы швейного производства и ассортимент.



Фото: datasphere.com