Рубрика: Новости дня
16:25 | 1.01.2018
Около десятка пожаров случилось за новогоднюю ночь в Свердловской области
30 минут потребовалось огнеборцам Екатеринбурга, чтобы потушить пожар, возникший на балконе квартиры 3-го этажа жилой 9-этажки на улице Колмогорова. Что послужило причиной, будут разбираться, но это мог быть как окурок, брошенный с верхних этажей, так и огарок фейерверка, неудачно запущенного кем-то. К счастью, никто не пострадал, не считая имущества владельцев квартиры.
В число лидеров выбился Нижний Тагил. Здесь пожарным пришлось поработать в микрорайоне ГГМ. Через 20 минут после встречи Нового года загорелась квартира. Из огня спасли одного человека. Спустя час в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом загорелся и сгорел частный жилой дом. Площадь пожара составила 66 кв. м — казалось бы, немного, но проливка и разбор сгоревших конструкций закончились только к 07:40 утра.
Баня с надворными деревянными постройками на площади 100 кв. м горела в посёлке Монетный под Берёзовским.
Частные дома сгорели в Серове, Каменске-Уральском и деревне Волково Артинского городского округа.
В Ирбите загорелся автомобиль.
Всего на территории Свердловской области за новогоднюю ночь произошло восемь пожаров.
Новогодние праздники продолжаются, сотрудники МЧС и других экстренных служб обращаются к жителям Свердловской области с просьбой быть внимательными и сохранять осторожность.
Мы же со своей стороны напоминаем номера телефонов экстренных служб:
112 — в России этот номер является единым номером вызова служб экстренного реагирования. Он доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов. Можно также звонить по номерам 01, 02, 03, 04.
346-12-70 — телефон Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Свердловской области;
262-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Свердловской области;
272-38-04 — диспетчерская служба ОАО «Екатеринбурггаз»;
354-57-17, 354-57-52 — телефоны дежурного Екатеринбургской городской единой дежурно-диспетчерской службы.
Фото: gazeta45.com
© «Вечерние Ведомости»
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