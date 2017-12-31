Более пяти тысяч екатеринбуржцев выбрали местом встречи Нового года главную ёлку города

15:31 | 1.01.2018

Более пяти тысяч жителей города встретили Новый год в ледовом городке у главной елки города. Стоит отметить, что это максимальное количество людей, которое может принять площадка. Ледовый городок на площади 1905 года работал всю ночь, радуя всех пришедших.



Праздничная шоу-программа в городке началась в 23:30. За пять минут до боя кремлёвских курантов гости городка прослушали обращение президента России Владимира Путина, которое транслировалось на большом экране. Затем пришедшие встречать Новый год на центральную площадь города отсчитали последние секунды уходящего года вместе с боем главных городских часов. Праздничное шоу в ледовом городке завершилось фейерверком.



Новогодняя ночь на главной праздничной площадке Екатеринбурга прошла активно и весело. Гости принимали участие в хороводах, катании вместе с детьми с горок и на аттракционах. Всё прошло без происшествий.



Фото: obltv.ru