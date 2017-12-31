Рубрика: Новости дня
15:31 | 1.01.2018
Более пяти тысяч екатеринбуржцев выбрали местом встречи Нового года главную ёлку города
Праздничная шоу-программа в городке началась в 23:30. За пять минут до боя кремлёвских курантов гости городка прослушали обращение президента России Владимира Путина, которое транслировалось на большом экране. Затем пришедшие встречать Новый год на центральную площадь города отсчитали последние секунды уходящего года вместе с боем главных городских часов. Праздничное шоу в ледовом городке завершилось фейерверком.
Новогодняя ночь на главной праздничной площадке Екатеринбурга прошла активно и весело. Гости принимали участие в хороводах, катании вместе с детьми с горок и на аттракционах. Всё прошло без происшествий.
Фото: obltv.ru
© «Вечерние Ведомости»
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