После празднования Нового года в Екатеринбурге подорожало такси

14:33 | 1.01.2018

Утром 1 января жители Екатеринбурга, отмечавшие праздник в гостях без собственного автомобиля, были немного удивлены ответами операторов служб такси о наличии автомобилей и стоимости поездки.



«Свободных машин нет», — нередкий ответ оператора. И в принципе, этот ответ понять можно: водители тоже люди и тоже отмечали праздник, соответственно количество автомобилей сократилось. Исходя из этого, резко поднялся спрос, а за спросом поднялась и цена на услугу.



«Например, добраться из Академического района на Уралмаш предлагалось за 560 рублей, доехать из центра города до Южного автовокзала — за 332 рубля. Сами таксисты в разговоре с пассажирами полагают, что повышенные тарифы будут действовать также и завтра, 2 января», — пишет агентство ЕАН.



Фото: rabota-taxi.com