В новогоднюю ночь на Урале произошло два ДТП с пострадавшими

14:32 | 1.01.2018

К сожалению, для нескольких жителей Уральского региона новогодняя ночь обернулась настоящей катастрофой. В 3:40 в Асбесте водитель за рулём автомобиля Ford сбил женщину. Она стояла прямо посреди дороги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сам водитель при этом был абсолютно трезв. Женщина получила несколько травм и была госпитализирована.



На дороге Асбест — пгт Малышева произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель за рулём Renault сбил мужчину, двигающегося по пути следования автомобиля. Тот скончался на месте.



В ГИБДД сообщили, что оба водителя были полностью трезвы, а пострадавшие не имели на одежде светоотражающих элементов.



Фото: gazetadaily.ru