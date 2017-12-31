31 декабря в Екатеринбурге собрали деньги на главного дворника города

14:08 | 1.01.2018

Музыканты группы «Чайф» провели рок-караоке для сбора денег на введение ставки «главного дворника Екатеринбурга».



Напомним, на эту должность музыканты собираются пригласить специалиста по организованной борьбе с грязью из Минска (кстати, одного из самых чистых городов на Земле).



Участниками прошедшей акции стали все посетители ледового городка на площади 1905 года. За час музыкантам группы «Чайф» Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову и организаторам фестиваля «Старый Новый Рок» удалось собрать более 3,5 кг денежных средств. Об этом по сообщению пресс-службы музыкального фестиваля пишет «Накануне.RU».



«Мы только в начале пути, приятно, что нас поддержали горожане. Я горд тем, что родился в Екатеринбурге, и не могу представить, что живу в другом городе. Верю, что в очень близком будущем мы будем гулять по чистому Екатеринбургу и никто уже не вспомнит, что его когда-то называли «Грязьбург», — заявил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.



Фото: пресс-служба фестиваля «Старый Новый Рок»