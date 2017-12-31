У сотни екатеринбуржцев новый год начался с пробежки вокруг Городского пруда вместе с мэром

13:47 | 1.01.2018

Сегодня в полдень в центре Екатеринбурга по призыву Евгения Ройзмана собрались люди, чтобы вместе с мэром пробежаться вокруг Городского пруда.



Всего пришло человек 100–150, времени на пробежку ушло минут 40, но все остались довольны.



«Ощущения от пробежки первого января прекрасные», — делятся впечатлениями участники акции.



Евгений Ройзман также остался доволен пробежкой. «Пробежка прошла хорошо. Народу много собралось. Помню, когда мы начинали бегать тут, то делали это вообще одни, а сейчас набережная стала беговой дорожкой! Считаю, что бегать 1 января — отличная традиция!» — сказал Евгений порталу Е1.



Стоит отметить, что бегать в первый день года люди приходят независимо от погоды, ну а сегодня погода не подкачала: лёгкий морозец и солнце, все пришедшие получили огромное удовольствие и заряд бодрости на весь новый год.



Фото: Е1.ru