Опохмелиться алкогольными энергетиками после новогодней ночи в Екатеринбурге не получится, впрочем, как и по всей стране

12:32 | 1.01.2018

1 января - первый день без алкогольных энергетиков в стране. Закон, запрещающий производить и запускать в торговый оборот слабоалкогольные тонизирующие напитки, вступил в силу с сегодняшнего дня.



Алкогольные энергетики - напитки содержащие 15% этилового спирта от общего объёма готовой продукции и при этом содержащие тонизирующие вещества. Напитки эти, по мнению авторов законопроекта, чаще всего употребляют молодые люди, и это отрицательно сказывается на их здоровье. Кроме того, алкогольные напитки содержащие тонизирующие вещества опасны тем, что вызывают достаточно быстрое привыкание и ускоряют появление алкогольной зависимости у граждан.



С сегодняшнего дня в России запрещается не только производство алкогольных энергетиков, но так же и их реализация. Однако, нововведение это коснется только внутреннего рынка, запрета поставлять алкогольные энергетики на экспорт нет.



Фото: alcogolizm.com