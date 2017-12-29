Рубрика: Новости дня
12:08 | 1.01.2018
В Нижнем Тагиле зажгли новогоднюю автоёлку
Аналогичные акции прошли во многих городах России, хозяева железных коней из Нижнего Тагила присоединились к ним, и составили свою ёлку из 70 автомобилей на большой автопарковке в пригороде, получилось здорово.
Фотографию автоёлки с высоты птичьего полета сделал местный фотограф, а издание TagilCity.ru поделилось этой красотой.
Фото: TagilCity.ru
© «Вечерние Ведомости»
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