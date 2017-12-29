В Нижнем Тагиле зажгли новогоднюю автоёлку

Новогоднюю акцию провели 31 декабря автолюбители Нижнего Тагила. Водители составили новогоднюю ёлку из нескольких десятков машин.Аналогичные акции прошли во многих городах России, хозяева железных коней из Нижнего Тагила присоединились к ним, и составили свою ёлку из 70 автомобилей на большой автопарковке в пригороде, получилось здорово.Фотографию автоёлки с высоты птичьего полета сделал местный фотограф, а издание TagilCity.ru поделилось этой красотой.Фото: TagilCity.ru