Бензовоз с 32 тоннам топлива сгорел под Краснотурьинском за несколько часов до Нового года

12:06 | 1.01.2018

На Серовском тракте неподалеку от Краснотурьинска дотла сгорел бензовоз с 32 тоннами дизельного топлива на борту. Его подрезал автомобиль ВАЗ-2108, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Автоцистерна съехала на обочину и загорелась. ДТП произошло за несколько часов до Нового года.



Виновник происшествия скрылся с места аварии, но его удалось задержать на автовокзале в Краснотурьинске. В полиции отмечают, что обошлось без жертв.



Фото: becema.com