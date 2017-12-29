К Рождеству екатеринбуржцам следует ожидать похолодание

20:45 | 31.12.2017

Новогодние праздники начались с тепла, однако ближе к Рождеству в Екатеринбурге похолодает.



По информации синоптиков, в ночь на 1 января в Екатеринбурге будет до минус девяти градусов, днем - 3-5 градусов ниже нуля. В последующие два дня ночью будет минус 9-12, днем - 6-8 градусов ниже нуля. Осадков в ближайшие дни не ожидается. А вот к рождеству в Екатеринбурге похолодает до минус 20 градусов ночью.



Напомним, что среднемесячная температура в декабре была равна минус восьми градусам и превысила норму на три градуса.



Фото: desktopwallpapers.org.ua