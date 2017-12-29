Бригады ЦВО Свердловской области получили новую технику накануне новогодних праздников

16:21 | 31.12.2017

Накануне новогодних праздников железнодорожные бригады Центрального военного округа на территории Свердловской и Омской областей получили новую ремонтную технику.



По информации пресс-службы ЦВО, железнодорожные бригады получили по гособоронзаказу новейшие подвижные ремонтные комплексы ПРК-1М. Они предназначены для выполнения технического и сервисного обслуживания, текущего и среднего ремонта специальной техники. Разработки позволят работать даже при отсутствии электричества, дневного света и при температуре -40 градусов.



Напомним, в целом за 2017 год в железнодорожные войска поступило по гособоронзаказу свыше шестидесяти образцов новой техники. Ранее в этом году войска округа получили толкачи, автомобильные краны и грунтовые катки.



Фото: пресс-служба ЦВО