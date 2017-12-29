Пожар на складе медицинских отходов под Белояркой потушили только спустя три дня

15:38 | 31.12.2017

В свердловском селе Большие Брусяны (Белоярский городской округ) спустя три дня удалось потушить пожар на склад е медицинских отходов, куда свозят мешки с пластиком и старыми шприцами из Екатеринбурга и Сысерти. Возгорание произошло еще 28 декабря, но приступать к ликвидации ЧП спецслужбы не торопились, в результате чего населенный пункт окутал едкий ядовитый дым.











По словам депутата думы Белоярского городского округа Ивана Десяткова, пожарная часть при этом находится всего в 50 метрах от склада, он неоднократно обращался в МЧС с просьбой принять меры, но безрезультатно. Пожарные потушили пожар только после того, как информация просочилась в СМИ и соцсети.



Видео - Иван Десятков