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Рубрика: Новости дня


15:38 | 31.12.2017

Пожар на складе медицинских отходов под Белояркой потушили только спустя три дня

В свердловском селе Большие Брусяны (Белоярский городской округ) спустя три дня удалось потушить пожар на склад е медицинских отходов, куда свозят мешки с пластиком и старыми шприцами из Екатеринбурга и Сысерти. Возгорание произошло еще 28 декабря, но приступать к ликвидации ЧП спецслужбы не торопились, в результате чего населенный пункт окутал едкий ядовитый дым.





По словам депутата думы Белоярского городского округа Ивана Десяткова, пожарная часть при этом находится всего в 50 метрах от склада, он неоднократно обращался в МЧС с просьбой принять меры, но безрезультатно. Пожарные потушили пожар только после того, как информация просочилась в СМИ и соцсети.

Видео - Иван Десятков

© «Вечерние Ведомости»

 


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