В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в лжеминированиях метро и жилого дома

Сотрудники свердловской полиции и ФСБ в результате проведенных оперативных мероприятий по горячим следам установили и задержали двух подозреваемых, сообщивших о минировании станций метрополитена Екатеринбурга, а также жилого дома. Звонок о минировании поступил накануне, 30 декабря.Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, о «минировании» екатеринбургской «подземки» в правоохранительные органы сообщил неработающий житель областного центра 1965 года рождения гражданин Куршаков, а о «минировании» жилого дома – житель города Среднеуральск, гражданин Подойников 1967 года рождения.«Один при допросе в полиции пояснил, что хотел, таким образом, якобы проверить воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию. Второй намеривался насолить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир, это обстоятельство его сильно раздражало», – отметил Валерий Горелых.По его словам, по данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 1 ст. 207 УК РФ.Еще одну «шутницу» полицейские выявили в Ревде. Местная жительница опоздала на пассажирский автобус. Чтобы отомстить за это, она позвонила по линии «02» и поведала о якобы заложенной бомбе на автостанции. Сейчас женщина дожидается приговора суда.Как сообщил полковник Горелых, по иным фактам ложного минирования жизненно важных объектов работа ОВД и ФСБ продолжается. Всего в 2017 году полиции и ФСБ Среднего Урала удалось изобличить порядка 50 лжеминеров.Напомним, что накануне Екатеринбург вновь «накрыла» волна сообщений о минировании торговых центров. Покупателей эвакуировали ТЦ «Гринвич», «МеГА», «Карнавал».