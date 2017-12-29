В Екатеринбурге автомобилисты выстроили машины в форме огромной елки

13:43 | 31.12.2017

На территории парковки МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в ночь с 30 на 31 декабря более 120 автомобилей составили фигуру елки. По информации инициатора флешмоба, результат превзошел все ожидания, в акции приняли участие не только жители Екатеринбурга, но и водители из Свердловской области.



Отметим, что в начале 2017 года подобная акция прошла в Ревде — несколько десятков автомобилей выстроились на территории местной парковки также в форме елки.