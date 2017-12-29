В Свердловской области невыездные неплательщики смогут погасить долги прямо в аэропорту

13:20 | 31.12.2017

С 29 декабря и до 9 января в международном терминале аэропорта Кольцово будет работать пост судебных приставов. Таким образом, свердловские невыездные неплательщики могут погасить свои долги буквально перед вылетом.



Пост судебных приставов будет действовать круглосуточно. По информации УФССП России по Свердловской области, граждане получат возможность погасить долги благодаря сервису «Банк данных исполнительных производств», доступ к которому и предоставят всем желающим.



По данным приставов, к настоящему времени около 30 тысяч жителей Свердловской области имеют долги и могут остаться без заграничного отдыха.



Фото: pbs.twimg.com