Водитель легковушки протаранил трамвай и сбежал с места происшествия

11:36 | 31.12.2017

На проспекте Ленина в Екатеринбурге было заблокировано движение из-за водителя легковушки, который в лоб протаранил вагон трамвая на перекрестке Ленина — 8 Марта и сбежал с места происшествия.



Из-за ЧП трамваи встали на 18 минут. По информации СМИ, пассажирам трамвая и случайным прохожим пришлось самостоятельно разблокировать движение транспорта. Разбитую машину оттащили к обочине. Движение вернулось в обычный режим.



Фото: "Инцидент.Екатеринбург"/vk.com