ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»

Подозреваемый в организации и исполнении взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге задержан, пишет издание Коммерсант со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.«Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР) для проведения дальнейших следственных действий»,— говорится в сообщении ФСБ. Других данных и подробностей, в сообщении не приводится.По сведениям «Интерфакса», «задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко». «Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) — "Новая эра"»,— говорит источник агентства. Так же не сообщая деталей задержания.По сведениям издания «Фонтанка», в разговоре с сотрудниками СКР подозреваемый признался, что заложил и подорвал взрывное устройство. «Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость — только за оборот наркотиков»,— передаёт «Фонтанка» слова источника..Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозревемого.Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга произошёл взрыв самодельного взрывного устроиства в результате которого пострадало 18 человек.Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).Так же стоит отметить, что до задержания подозреваемого, ответственность за взрыв брала на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).Фото: rosbalt.ru; vedomosti.ru