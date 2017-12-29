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Рубрика: Новости дня


10:54 | 31.12.2017

ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»

Подозреваемый в организации и исполнении взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге задержан, пишет издание Коммерсант со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Подозреваемый передан в Следственный комитет России (СКР) для проведения дальнейших следственных действий»,— говорится в сообщении ФСБ. Других данных и подробностей, в сообщении не приводится.

По сведениям «Интерфакса», «задержанным является житель Санкт-Петербурга 35-летний Дмитрий Лукьяненко». «Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению "Нью Эйдж" (New Age) — "Новая эра"»,— говорит источник агентства. Так же не сообщая деталей задержания.
По сведениям издания «Фонтанка», в разговоре с сотрудниками СКР подозреваемый признался, что заложил и подорвал взрывное устройство. «Задержан дома в Красном Селе, не отрицает, прежняя судимость — только за оборот наркотиков»,— передаёт «Фонтанка» слова источника..

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозревемого.
Напомним, 27 декабря в супермаркете «Перекресток» расположенном на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга произошёл взрыв самодельного взрывного устроиства в результате которого пострадало 18 человек.

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
Так же стоит отметить, что до задержания подозреваемого, ответственность за взрыв брала на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»


ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»


ФСБ сообщила о задержании организатора и исполнителя взрыва в петербургском «Перекрестке»


Фото: rosbalt.ru; vedomosti.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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