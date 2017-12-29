В жилом доме под Екатеринбургом взорвался бытовой газ

10:36 | 31.12.2017

Вчера вечером, 30 декабря, в жилом 18-квартирном доме в селе Галкинское Камашловского района произошел взрыв бытового газа. Известно, что в результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе ребенок.



По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газового баллона в квартире на втором этаже двухэтажного дома. «В этот момент в квартире находились четыре человека: трое взрослых и ребёнок 2009 года рождения. Они получили ожоги первой степени, остались живы, - рассказал СМИ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.



Взрывом выбиты стекла, больших разрушений нет. Сейчас причины ЧП устанавливаются.



Фото: wallpaperstock.ru