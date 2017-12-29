Вечером в Екатеринбурге закрыли все станции метро из-за угрозы минирования

10:27 | 31.12.2017

Вчера вечером в Екатеринбурге из-за угрозы возможного минирования были закрыты все станции метро. Поводом послужило анонимное сообщение о минировании одной из станций.



По информации СМИ, все входы в метро были оцеплены сотрудниками полиции - велись проверочные спецмероприятия.



Напомним, что вчера днем из-за угрозы минирования были эвакуированы посетители крупнейших ТРЦ «Гринвич», «Мега» и «Карнавал». В 20:20 проверка в зданиях была завершена, все возобновили работу в штатном режиме. Взрывных устройств обнаружено не было.



Фото: mos.news